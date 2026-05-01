Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı bölümler "hassas alan" ilan edildi

Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içindeki bazı bölümler "hassas alan" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı'nın Doğubayazıt ile Iğdır'ın merkez ilçeleri sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu belirlenen yerler kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararın ekinde kroki ve alanlara ilişkin liste de yer aldı.