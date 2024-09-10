Ağrı Dağı'na kar yağdı
Ağrı’da iki gündür sağanak etkili oluyor. Ağrı Dağı’nda ise kar yağışı başladı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.