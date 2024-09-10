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Ağrı Dağı'na kar yağdı

Ağrı’da iki gündür sağanak etkili oluyor. Ağrı Dağı’nda ise kar yağışı başladı.

Güncel
  • 10.09.2024 10:48
  • Giriş: 10.09.2024 10:48
  • Güncelleme: 10.09.2024 10:57
Kaynak: AA
Ağrı Dağı'na kar yağdı
Fotoğraf: AA

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

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