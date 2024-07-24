Ağrı Dağı'na tırmanırken kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışında kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi, AFAD ekiplerince indirilerek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımla en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan gruptan 65 yaşındaki Nuri H. zirve dönüşünde 4 bin 900 rakım yakınlarında kalp rahatsızlığı geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması için 4 bin 200 rakımda bulunan AFAD ekiplerinden 12 kişi bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerce buradan alınıp 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına getirilen Nuri H'ye, UMKE ekiplerince müdahale edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Nuri H. kalp krizi riski ihtimaline karşı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölyüzü köyü Ela mezrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.