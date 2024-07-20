Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan ve zirveye yakın noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Güncel 20.07.2024 19:38 Giriş: 20.07.2024 19:38

Güncelleme: 20.07.2024 19:48 Kaynak: AA

A- A A+

AA