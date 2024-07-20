Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı Dağı’nda haber alınamayan dağcılardan birinin rehberlerin desteğiyle indirildiği öğrenilirken, 2 dağcının bulunması için UMKE ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.



Ağrı Dağı’nın 4600 metresinde hava muhalefeti nedeniyle 3 dağcı kayboldu. UMKE ve AFAD ekipleri dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı. Kayıp dağcılardan birinin, zirve tırmanışına devam eden rehberler tarafından indirildiği ve ayağının kırık olduğu öğrenildi.

Kaybolan iki dağcıyı kurtarmaya giden rehber Resul Civaş ve 2 arkadaşı da, 5 bin metreye çıkarak arama çalışmaları yaparken iki defa yıldırım düşmesi tehlikesiyle karşılaştı. Soğuk, sis ve fırtına nedeniyle kamp alanına dönen rehber Resul Civaş ve arkadaşlarının yarın da arama çalışmalarına devam edecekleri belirtildi.

Ağrı Dağı’nda UMKE ve AFAD ekiplerinin de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışmaları sürüyor.