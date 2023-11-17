Ağrı kar yağışı etkili oldu

Ağrı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezi ve ilçelere bağlı birçok köy ve yerleşim yeri beyaz örtüyle kaplandı.

Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı birçok köy ve yerleşim yeri, beyaza büründü.

Doğubayazıt, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Köylülerin dışarı çıkardığı koyunlar, bir süre karla kaplı arazide dolaştıktan sonra ağıllara geri alındı.

Hacıhalit köyünde uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Emin Boztepe, kar yaşı ile birlikte merada otlağa çıkardıkları hayvanları ile birlikte zor anlar yaşadıklarını ifade ederek: “Son günlerde havalar iyice soğumuştu. Yağmur bir iki gündür etkisini sürdürüyor. Bizler halen hayvanlarımızı meralarda otlağa çıkarıyoruz. Havalar soğuk olsa da hayvanların meralarda otlaması bizim için hem ekonomik hem de iş yükünün hafifliği noktasında iyi oluyor. Bu günde hayvanları otlağa çıkardığımızda yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hayırlısı ile 2023 yılının ilk karı yağdı. Bir süre hayvanları kar yağışı altında otlatmayı sürdürdük. Tabi her yerin beyaz örtü ile kaplanması ile birlikte kurtların da hayvanlara saldırma olasılığı arttı. Soğuk havada etkili olunca hayvanları artık ağıla alacağız. İnşallah bu yıl bol ve bereketli bir yıl olur. Yeterince yağmur ve kar yağar. Çünkü son yıllarda bölgemiz yeterince yağış almıyor ve kuraklık bizler için çok büyük bir sorun olmaya başladı. Eskiden bu zamanlarda çoktandır kar yağmıştı. Ama son birkaç yıldır mevsimin bu günlerine kadar yağmıyor. Eğer önümüzdeki günlerde kar yağmaz ve erirse bir süre daha hayvanları meralara çıkarmayı sürdüreceğiz. Ama inşallah artık yağar ve kuraklık ortadan kalkar” dedi.