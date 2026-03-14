Ağrı kesiciler sadece ağrıyı değil, empati duygusunu da azaltabilir

Baş ağrısı veya hafif rahatsızlıklarda sıkça kullanılan parasetamol içerikli ağrı kesicilerin beklenmedik bir sosyal etkisi olabileceği öne sürülüyor. PubMed ve Nature grubuna bağlı Scientific Reports’ta yayımlanan araştırmalar, dünyanın en yaygın kullanılan ilaçlarından biri olan parasetamolün empati ve yardım davranışları üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

BAŞKALARININ ACISINA TEPKİYİ AZALTABİLİYOR

PubMed’de yayımlanan çift kör ve plasebo kontrollü bir araştırmada, parasetamol alan kişilerin başkalarının yaşadığı fiziksel ve sosyal acılara daha düşük empati tepkisi verdiği gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumu “simülasyon teorisi” ile açıklıyor. Buna göre insanın kendi acısını hissetmesini sağlayan sinirsel mekanizmalar ile başkalarının acısını anlamasını sağlayan mekanizmalar kısmen aynı beyin ağlarını kullanıyor.

Bu nedenle fiziksel acıyı azaltan bir ilacın, aynı sinirsel sistem üzerinden başkalarının acısına verilen duygusal tepkiyi de zayıflatabileceği düşünülüyor.

KULLANIM ALIŞKANLIĞI DA ETKİLİ OLABİLİR

Nature portföyündeki Scientific Reports’ta yayımlanan bir başka çalışma ise ağrı kesicilerin kullanım biçimine odaklandı. Araştırma, gerçek bir fiziksel ağrıdan ziyade “hızlı çözüm” olarak sık sık ağrı kesici kullanan kişilerde empatik endişe ve başkalarına yardım etme eğiliminin daha düşük olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, bu bulguların ağrı kesicilerin insan davranışı üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli olduğunu, ancak sonuçların kesin bir nedensellik göstermediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin düzenli olarak kullandığı parasetamol içerikli ilaçların olası sosyal etkileri, bilim dünyasında yeni araştırmaların konusu olmaya devam ediyor.