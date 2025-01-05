Ağrı, sıfırın altında 20 dereceyle yılın en soğuk gününü yaşadı

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Yılın en soğuk gününün yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Vatandaşlar araçlarını branda, naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.