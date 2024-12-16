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Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ağrı Valisi Mustafa Koç'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.

Güncel
  • 16.12.2024 14:46
  • Giriş: 16.12.2024 14:46
  • Güncelleme: 16.12.2024 14:49
Kaynak: DHA
Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi
Fotoğraf: DHA

Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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