Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.