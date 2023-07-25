Ağrı ve Van için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ağrı ve Van çevrelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın doğu ilçeleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.