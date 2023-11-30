Ağrı’da 1 milyon 182 bin liralık kaçak ‘Botox’ ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 182 bin Türk Lirası değerinde gümrük kaçağı ‘Botox’ ele geçirdi.

Olayla ilgili bir İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında İran uyruklu bir şahsın kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, yedek lastik üstünde poşete sarılı vaziyette 473 adet cam şişe içerisinde maddi değeri 1 milyon 182 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı Botox malzemesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında olayla ilgili olarak İran uyruklu sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.