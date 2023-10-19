Ağrı’da 1 milyon liralık kaçak botoks malzemesi ele geçirildi

Ağrı’da jandarma ekipleri bir otobüste İran uyruklu yolcunun çantasında 740 adet gümrük kaçağı botoks malzemesi ele geçirdi. Malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 110 bin lira olduğu belirtildi.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, İran uyruklu bir yolcunun çantasında toplam 740 adet gümrük kaçağı botoks malzemesi ele geçirdi. Malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 110 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.