Ağrı’da 32 yıl cezası olan firarı yakalandı

Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda, uzun süredir firari durumda olan A.A. isimli şahsın adresini tespit eden ekipler yapmış olduğu operasyon neticesinde Hırsızlık, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma suçları başta olmak üzere bir çok suçtan kaydının yanında cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve toplam 32 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Firari yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.