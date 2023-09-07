Ağrı’da bir ev kül oldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Dalören köyünde Abdullah Özden ve ailesinin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, evde bulunan eşyaların tamamının kül olduğu öğrenildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Yangın sonucunda yaralanan veya hayatını kaybeden olmazken, ev sahibi Abdullah Özden ve ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.