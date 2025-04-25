Ağrı’da dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Badişan Deresi’nin taşmasına yol açtı. İlçede dere yatağına yakın bölgelerde su baskınları meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, taşkın sonrası yaptığı açıklamada, yoğun yağış nedeniyle derenin taştığını belirterek, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" diyen Taşkın, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, il merkezi ile Taşlıçay ilçesi arasındaki bazı köylerde tarım arazilerinin su altında kaldığı öğrenildi.