Ağrı’da Eğitim Sen üyelerine valilik engeli

Haber Merkezi

Ağrı’da yönetici olmaya hak kazanan Eğitim Sen üyelerinin, Ağrı Valisi Mustafa Koç’un "uygun" görmemesinden kaynaklı ataması yapılmadı. Kentte yönetici atamaları için 12 kontenjan açıldı. Eğitim Sen üyesi 4 eğitimci, sınavlardan yüksek puan alarak yönetici olmaya hak kazanırken atamaları gerçekleştirilmedi. Diğer sendikalardan 8 kişinin ataması yapılırken 4 kontenjan ise boş bırakıldı. Eğitim Sen, eğitimcilerin valilik engeliyle atamasının yapılmamasını Milli Eğitim Bakanlığı'na taşıdı.

MA’nın haberine göre, Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanı İlhan Levent, Bakanlığın "Puan sıralamasına göre listeyi sıraladık valiliğe gönderdik" yanıtı verdiğini söyledi. Levent, "Vali de 'Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği listeyi kabul etmiyorum' diyerek bazıların isimlerinin üstünü çizdiğini belirtti.

Bakanlık, yapılanların hukuksuz olduğunu ve hak kazananlara verilmesi gerektiğini valiliğe iletti. Konu ile ilgili Vali ile bir görüşme talebinde bulunduk, ama geri dönüş yapılmadı. Eğitim Sen Genel Başkanlığı üzerinden valilikle yapılan telefon görüşmesinde Vali, ‘Böyle uygun gördüm varsa bir şey hukuku alarak hakkınızı ararsınız' cevabı verdi. Arkadaşlarımızın kazandığı halde atanmadığı yerlere görevlendirme ile başkaları atanacak. Biat kültürü geliştirmek istiyorlar."