Ağrı’da eğitime kar engeli

Ağrı’da kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.



Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın” dedi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.