Ağrı’da etkili olan dolu tarımda zarara neden oldu
Kaynak: İHA
Ağrı’da etkili olan dolu ekinlere vurdu, zarar tespit çalışması başlatıldı.
Ağrı’da 2 gün boyunca aralıklarla etkili olan dolu, tarım alanında zarara yol açtı.
Merkez ve Taşlıçay ilçelerine bağlı köylerde bulunan ekinlerin zarar görmesi üzerine, Tarım İl Müdürlüğüne bağlı personeller köylere giderek zarar tespit çalışması yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu’nun koordinesinde sahada yapılan incelemelerin devam ettiği bildirildi.