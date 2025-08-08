Ağrı’da gün batımı görsel şölen oluşturdu

Ağrı’da gün batımı, ayçiçeği tarlaları ve dağ silüetiyle birleşerek izleyenlere görsel şölen sundu.

Ağrı’da akşam saatlerinde güneşin batışı, geniş ayçiçeği tarlalarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sarı renge bürünen tarlalar, ufukta belirginleşen dağ silüetiyle bütünleşti.

Kentte yaz mevsiminin en dikkat çekici doğal manzaralarından biri olarak değerlendirilen gün batımı, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.