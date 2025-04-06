Ağrı’da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ağrı’da akşam saatlerinde gökyüzünü renklendiren gün batımı, izleyenlere görsel şölen sundu.

Ağrı’da akşam saatlerinde etkili olan gün batımı, kentin farklı noktalarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Gökyüzünü kaplayan kızıl ve turuncu tonlar, ağaçların arasından süzülen gün ışığının göl yüzeyine yansımasıyla ortaya etkileyici bir manzara çıkardı.

Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, gün batımını cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.