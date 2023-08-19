Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandı. Kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 01:53
  • Giriş: 19.08.2023 01:53
  • Güncelleme: 19.08.2023 01:53
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, E.İ. yönetimindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine, bazıları ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol