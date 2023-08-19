Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandı. Kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.İ. yönetimindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine, bazıları ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.