Ağrı’da iki tırdaki ısıtıcılar peş peşe patladı, araçlar alev alev yandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük sırası beklerken araç içindeki ısıtıcıların patladığı iki tır alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük kapısında gümrük sırasında bekleyen 2 tırdaki, harici ısıtma sistemi (Webasto) peş peşe patladı. Patlamanın ardından iki tır da alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.