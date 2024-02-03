Ağrı’da İpek Geçidi bölgesinde iki ayrı kaza: 4 yaralı

Ağrı’da Ağrı-Doğubayazıt karayolunun İpek Geçidi bölgesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İpek Geçidi bölgesinde saat 18.00 sıralarında, İ.T. idaresindeki 66 AAZ 332 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Bu esnada arkasından gelen H.B. idaresindeki 04 AAJ 710 plakalı araç da önündeki araca çarptı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile 04 AAJ 710 plakalı araçta bulunan M.D. yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise saat 18.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki N 929 AK plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak yan yattı. Kazada, sürücü M.A. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.