Ağrı’da jandarmadan sahte şampuan operasyonu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi.Operasyonda yapılan aramalarda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.