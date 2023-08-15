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Ağrı’da kaçak sigara ve telefon operasyonu

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 15:45
  • Giriş: 15.08.2023 15:45
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:45
Kaynak: İHA
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Ağrı’da kaçak sigara ve telefon operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçak sigara ve telefon ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 980 paket kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

 Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçemizde yapılan operasyon neticesinde, 1.980 adet kaçak sigara ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadelede kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

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