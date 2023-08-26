Ağrı’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 143 gözaltı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında son iki ayda düzenlenen operasyonlarda 143 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son iki ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 bin 675 paket kaçak sigara, 12 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 215 adet sikke, bin 140 adet güneş gözlüğü, bin 70 adet kol saati, 4 bin 500 adet çakmak, 486 adet insan saçı, 23 adet cep telefonu, 435 kilogram çay, bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 576 adet dereceli gözlük, 52 adet kamp çadırı, 11 adet İran halısı, 70 adet brusella ilacı, bin 845 kutu hormon ilacı ve 558 adet botoks ilacı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 117 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında son iki ayda yapılan operasyonlarda ise 737 kök kenevir bitkisi, 243 gram kubar esrar, 46 gram metamfetamin ve 447 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda da 26 şüpheli gözaltına alındı.