Ağrı’da kar engeli: Tutak’ta eğitime ara verildi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık, olumsuz hava koşullarının ilçede etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

  • 09.02.2026 11:17
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ağrı’nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

