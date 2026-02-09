Ağrı’da kar engeli: Tutak’ta eğitime ara verildi
Ağrı’nın Tutak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık, olumsuz hava koşullarının ilçede etkisini sürdürdüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
