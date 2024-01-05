Ağrı’da kar yeniden etkili oldu

Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü, köy yolları ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ağaçların, araçların ve yolların karla kaplandığı görüntüler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.



Öte yandan, etkili olan kar yağışının ardından 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı personel ve araçlar yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.