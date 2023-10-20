Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında devrilen limon yüklü tır sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. idaresindeki 33 DAV 21 plakalı limon yüklü tır, Doğubayazıt-Çaldıran Yolu Tendürek Dağı mevkiinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.