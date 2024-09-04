Ağrı’da maden ocağı 7 köyü göçe zorluyor

Haber Merkezi

Ağrı Diyadin’de kurulan maden ocağı, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilendi, 7 köy göçe zorlanıyor. MA’da yer alan habere göre, Koza Holding tarafından altın arama için açılan maden sahasının ÇED raporuna göre, bölgede 218 farklı bitki, 16 sürüngen, 67 kuş türü bulunuyor.

Korunması gereken alanda, maden arama izni verilmesinin ardından Koza Holding tarafından bölgede maden işletmesi kurmak için çalışmalara başladı. Çalışma ve patlamaların yol açtığı toz nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıkların belirten köylülerden Fevzi Yüce ‘‘Maden sahasından çıkan toz nedeniyle hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Bu toz, ekin yaptığımız arazilere de zarar veriyor. Bu daha başlangıç. Kime nereye şikâyet edeceğimiz bilmiyoruz. Madeni burada istemiyoruz” diye konuştu.