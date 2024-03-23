Ağrı’da Mart’ta kar sürprizi: Şehir beyaza büründü

Ağrı’da kar yağışı etkili olurken, şehir beyaza büründü.



Türkiye’nin birçok şehrinde baharın gelişiyle çiçekler açmaya başlarken, Ağrı’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bugün gün boyu devam eden kar yağışı, il merkezinde yerleri, ağaçları ve araçları beyaza büründürdü. Vatandaşlar kar yağışı ve soğuktan korunmaya çalışırken, kentte ısınma için soba ve doğalgaz kullanımı devam ediyor. Bu mevsimde kar yağışı yaşayan vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirirken, Ramazan ayının serin ve keyifli geçtiğini söylüyor. Vatandaşlardan Engin Aslankılıç, "Batıdaki şehirler baharı yaşarken, biz burada hala kara kışın etkisindeyiz. Artık bahar mevsiminin gelmesini bekliyoruz" dedi.

İhsan Çeçen isimli esnaf ise mevsimlerin değiştiğini ve bahar ile kış mevsimlerinin birbirine karıştığını söyledi.