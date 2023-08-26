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Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 14:42
  • Giriş: 26.08.2023 14:42
  • Güncelleme: 26.08.2023 14:42
Kaynak: İHA
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Ağrı’da onlarca dönüm ekili tarla küle döndü

Ağrı’da dün gece ve bu gün çıkan yangınlarda onlarca dönüm ekili tarım arazisi küle döndü.

Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde merkeze bağlı Goncalı Köyü ile bu gün Yakınca köyünde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı, ekili tarlalarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangınları kontrol edemeyen vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerlerine giden ve yangınlara müdahale eden Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangınları söndürdü.

Son günlerde yaşanan tarla yangınlarının dikkat çektiği Ağrı’da, yine onlarca dönüm ekili tarla küle döndü. 

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