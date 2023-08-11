Ağrı’da otomobil ile traktör çarpıştı; 4 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tutak ilçesinde Ağrı - Van Karayolu Aşağı Köşk Köyü Kavşağında meydana gelen kazada, Garip Yıldız idaresindeki traktör ile Mehmet Kılıç idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Kılıç, Fevziye Akın ve Seher Sarıçınar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.