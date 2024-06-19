Ağrı’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Ağrı’nın merkeze bağlı Kavak köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Kavak köyü Yukarıküpkıran mevkiinde 33 BDF 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.