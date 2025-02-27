Ağrı’da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Ağrı’nın Yoncalı köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 09.11 sıralarında, il merkezine bağlı Yoncalı köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşın bulunduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) 2 araç ve 7 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekip, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkışan 2 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.