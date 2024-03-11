Ağrı’da soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor

Yeniden soğuk havanın etkisi altına giren Ağrı’da, sabah saatlerinde don yaşandı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor.

Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri’nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı araçların camları ise buz tuttu.