Ağrı’da su sıçratma kavgası can aldı: 1 ölü 2 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aracı ile giden bir kişinin su sıçratmasına sinirlenen şahıslar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi’nde aracı ile giden şoförün su sıçrattığını belirten kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Y.E ve kardeşi Ö.E ise ağır yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden H.E’nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A(48) ve Y.A’yı (21) gözaltına aldı.