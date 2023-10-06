Ağrı’da takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında takla atan traktör sürücüsü ağır yaralandı.
Sabah saat 09.00 sularında meydana gelen olayda, Ağrı merkez çevre yolunda A.Y. idaresinde seyir halindeki traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı
Takla atan traktörün altında kalan sürücü A.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.