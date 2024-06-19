Ağrı’da traktör otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Ağrı’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.35 sıralarında Ağrı-Eleşkirt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 36 KE 07 plakalı traktör, M.R.P. kontrolündeki 04 AE 743 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.Ö. ve otomobil sürücüsü M.R.P. ile araçlardaki Ş.Ö. ve T.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.