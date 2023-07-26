Ağrı’da yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı, 30 koyun telef oldu

Ağrı’nın Diyadin İlçesine Bağlı Mutlu Köyü Bat Yaylasında yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı, 30 koyun ise telef oldu.

Ağrı’nın Diyadin İlçesine Bağlı Mutlu Köyü Bat Yaylasında yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı, 30 koyun ise telef oldu.

Edinilen bilgilere göre dün saat 18:00 sularında Diyadin ilçesine bağlı Mutlu Köyü Bat Yaylasında meydana gelen olayda, etkili olan sağanak yağışla birlikte yaylada sürüsünü otlatan 17 yaşındaki çoban Emrah Harman ve sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu sürüden 30 koyun ve bir eşek telef olurken, çoban Emrah Harman yaralandı.

Olayı gören köylüler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirirken, yaralanan Emrah Harman’ı toprağa gömerek ilk müdahalesini yaptı.

İhbar üzerine Diyadin ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine giden ambulans ve jandarma ekipleri, Harman’ı Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.