Ağrı’da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, İran uyruklu bir şahsın çantasında 123 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü yaptı.

Durdurulan bir yolcu otobüsünde, İran uyruklu bir şahsın çantasına uyuşturucu madde arama köpeği "Apraş"ın tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramada, 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.