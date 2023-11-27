Agrobay işçileri gözaltına alındı

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan 5 kadın emekçi, çatıya çıkarak eylem gerçekleştirdi. Polis, işçilere müdahale ederek gözaltına aldığı öğrenildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında işçiler, Tarım Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları için tazminatsız olarak işten çıkartıldı. İşçiler hakları için direnişe geçti. 98 gündür direnen işçiler bugün eylem gerçekleştirdi.

5 kadın emekçi, Bergama kent meydanında bulunan bir binanın çatışına çıkarak hakları için taleplerde bulundu.

İşçiler “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” dedi. Eylem sonrası polis, olay yerine gelerek işçileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Tarım Sen sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeter artık yeter bir şey yapın! 98 gündür maaş ve tazminatları için direnen Agrobay işçilerinin bir kısmı Bergama meydanda bulunan bir binanın çatısına çıktı. Olay yerine geçiyoruz durumu aktaracağız. Yaşanabilecek tek bir olumsuzluğa tahammülümüz yok! İşçilerin saçının teline zarar gelirse bu dünyayı sorumluluk almayanlara dar ederiz. Yeter! Agrobay işçileri Bergama'da çatıda. Canına tak etmiş, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kadın işçilerin hakkını verin!” ifadelerini kullandı.