Agrobay işçilerinin davası ertelendi

Emek Servisi

İzmir’de Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım-Sen’de örgütlenen ve sendikalı oldukları gerekçesiyle tazminatsız işten atılan Agrobay işçileri dün hakim karşısına çıktı.

Agrobay işçilerinin hak mücadelesi sırasında gözaltına alınmalarının ardından haklarında açılan davanın üçüncü duruşması dün Bergama Adliye’sinde görüldü. Duruşma 7 Mart’a ertelendi.

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz "Sendikaya üye olup anayasaya aykırı bir şekilde tazminatsız olarak işten atılan ve hakları için mücadele ederken gözaltına alınan Agrobay işçileri ve dostlarımız yargılanamaz. Hak arama mücadelesi yargılanamaz. Tarım işçileri kölelik koşullarında çalışmak zorunda değildir. Sendikalı olma hakları vardır. Tarım alanında haklarını arayan, savunan tüm emekçilerle birlikte hak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.