Agrobay’ın direnen emekçileri beraat etti

Emek Servisi

İzmir Bergama’da bulunan Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarını protesto ederken gözaltına alınan ve haklarında dava açılan tüm işçiler beraat etti. Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında çalışan işçiler, Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlenmelerinin ardından tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarılmalarını protesto ederken gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz’ün de aralarında olduğu 22 işçi hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla açılan davada beraat kararı çıktı.

Bergama 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada çıkan kararı Tarım-Sen duyurdu. Avukat Cansu Büşra Saygıner Zencirci karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fabrikada tarlada madenlerde hakları gaspedilenlerin cüretine direnme eğilimlerindeki haklılığa meşruluğa odaklıyız. Biz yurttaşlık haklarına, sendikal haklara, yaşam hakkımıza sahip çıkıp cüret ettikçe kazanacağız.”