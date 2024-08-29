Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi kaç oldu? TÜİK 2024 Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Ağustos ayı ekonomik güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 78,3 olarak hesaplanan Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında artış gösterdi. Peki Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

AĞUSTOS AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Geçtiğimiz ay endeks 78,3 olarak kaydedilmişti.

0-200 puan aralığında ölçülen endekste, 100'ün altı kötümser durumu ifade ediyor.

TÜİK 2024 AĞUSTOS AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK 2024 Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yüzde 76,4 olarak hesapladı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98,0'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 azalarak 111,8'e geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 107,9'a, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 artarak 88,0'e ulaştı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.



Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.



TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici (TÜFE) enflasyon beklenti anketi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,71 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 34,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 29,69’unun beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,06’sının beklentilerinin yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 23,44’ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 34,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,43‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 55,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir