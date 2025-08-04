Ağustos ayı kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından kira artış tavan oranı da belli oldu.

Buna göre, ağustos ayı için kira artış tavan oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.