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Ağustos ayı kira artış tavanı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ağustos ayında kira artış tavanı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Ekonomi
  • 04.08.2025 10:18
  • Giriş: 04.08.2025 10:18
  • Güncelleme: 04.08.2025 10:25
Kaynak: İHA
Ağustos ayı kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından kira artış tavan oranı da belli oldu.

Buna göre, ağustos ayı için kira artış tavan oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

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