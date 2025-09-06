Ağustos ayında 27 kadın erkekler tarafından katledildi: 9 kadının ölümü şüpheli!

Türkiye'de, erkekler ağustos ayında 27 kadını öldürdü; şüpheli kadın ölümü sayısı ise 9 oldu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2025 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, Ağustos ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 9 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Öldürülen kadınların 19’unun evli, 9’unun bekar, 3’ü boşanmış ve 1’i de ‘dini nikahlı’ olduğu tespit edildi.

Rapora göre, kadınların 17’si aile içindeki erkekler tarafından katledildi. Bu dönemde 6 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi.

Bunun yanı sıra, 1 kadın birlikte olduğu erkek tarafından, 2 kadın ayrılmak istediği erkek ve 1 kadın da tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü..

Kadınların 20'si ateşli silahla katledilirken, 7 kadın kesici aletlerle, 1 kadın darp edilerek ve 2 kadın boğularak katledildi. 1 kadın ise "yüksekten düşerek" öldü.

Kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde ya da yaşadıkları alanlarda katledildiği görüldü. 23 kadın yaşadığı alanda, 6 kadın kamusal alanlarda, 3 kadın ormanlık alanlarda ve 2 kadın işyerinde katledildi.

YILIN İLK 8 AYINDA 263 KADIN KATLEDİLDİ

Yayımlanan rapora göre, 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında öldürülen kadın sayısı 263’e ulaştı. Bu kadın cinayetlerinden 64’ü “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Öldürülen kadınların 115’i evli, 65’i bekar, 25’i boşanmış, 8’i ‘dini nikahlıydı’ ve 50’sinin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 97’si aile içindeki erkek tarafından, 37’si boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek, 28’i birlikte yaşadığı erkek tarafından katledilirken 7’sinin ise katilleri bilinmiyor.

Kadınların 134’ü ateşli silah, 50’si kesici alet, 13’ü boğularak, 9’u yüksekten düşerek öldürülürken, 40 kadının nasıl öldüğü ise tespit edilemedi.

Yılın ilk 8 ayında 167 kadın yaşadığı alanda, 42 kadın kamusal alanlarda, 19 kadın ormanlık alanlarda ve 10 kadın işyerinde katledilirken 7 kadın ise deniz- göl kenarında katledil. Bu verilere göre kadınların yüzde 63.5’i evlerinde öldürüldü.

En çok kadın cinayeti 40 kadın ile İstanbul’da kayırtlara geçerken sırayı Diyarbakır ve Adana takip ediyor. Diyarbakır’da 16, Adana ve İzmir’de 12, Antalya da 10 kadın 2025’in ilk 8 ayında erkekler tarafından katledildi.