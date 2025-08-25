Ağustos ayında en yoğun günlerini yaşıyor

Trabzon’da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii’ne Ağustos ayında yerli turist sayısındaki yoğun artış dikkat çekiyor.

Yurdun değişik illerinden genellikle tur otobüsleriyle gelen yerli ziyaretçiler, Ayasofya Camii’yle ilgili tarihi bilgileri tur rehberleri tarafından ediniyor. Cami yerli turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de ilgisini çekerken ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin turizm destinasyonları 2025 yılında yoğun ilgi görürken, bu yılın ilk 7 ayında Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası’nı toplam 317 bin 384 kişi ziyaret etti.