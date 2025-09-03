Ağustos ayının zam şampiyonu havayolu taşımacılığı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2025’in zam şampiyonu hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Bir önceki aya göre yüzde 36,43 artan hava yolu biletleri, yıllık bazda ise yüzde 23,32 yükseldi.

GAZETE VE DERGİLERDE SERT ARTIŞ

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ikinci kalem ise gazete ve dergiler oldu. Bu grupta aylık artış yüzde 16,32 olurken, yıllık artış yüzde 60,57’ye ulaştı.

TEMEL GIDA MADDELERİNDE YÜKSELİŞ

Un ve diğer tahıllar da yüzde 8,14’lük aylık artışla dikkat çekerken, yıllık bazda fiyatlar yüzde 35,82 yükseldi. Aynı dönemde ekmek fiyatları yüzde 8,11 oranında artış gösterdi; yıllık değişim ise yüzde 38,77 oldu.

SİGARADAN KAKAOYA FİYAT ARTIŞLARI

Temel tüketim kalemlerinden sigaralar yüzde 6,36 artarken, yıllık bazda yüzde 29,92 yükseldi. Toz kakao aylık yüzde 6,32, yıllık ise yüzde 67,20 artışla önemli bir fiyat sıçraması yaşadı.

KAHVALTILIK ÜRÜNLER VE EVCİL HAYVAN HİZMETLERİ

Öte yandan, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 aylık artışla listede yer aldı; bu ürün grubunun yıllık artışı yüzde 42,01 oldu. Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 5,80 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 47,96 oranında zamlandı.

MARGARİN VE KAHVEDE YÜKSEK ZAM

Listede ayrıca, margarin yüzde 5,63 aylık artış ve yüzde 41,75 yıllık artışla öne çıkarken, kahve yüzde 5,53 aylık ve yüzde 67,80 yıllık artışla tüketicinin bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri oldu.