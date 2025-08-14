Ağustos sıcağında elektrik sobasından yangın çıktı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesi Çay Mahallesinde bir evde elektrik sobasının şase yapması sonucunda yangın çıktığı öğrenildi. Dumanı fark eden vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayda can kaybı veya yaralı bulunmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.